Pogoda na 16 dni: to nie jest ostatnie poważne ochłodzenie

Pierwsza fala lodowatego powietrza właśnie wdziera się do Polski. To jednak nie koniec - kolejne uderzenie zimna jest już na horyzoncie. Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

-25 stopni Celsjusza wskazały termometry w niedzielny poranek na północy Szwecji i Finlandii. To odrodzenie się zimy w Europie związane jest z napływem arktycznego powietrza, które poprzez Skandynawię i Bałtyk dociera już także do naszego kraju. Zimną dla nas cyrkulację powietrza wspomaga wyż znajdujący się na północny kontynentu - on przez najbliższe dni będzie kierować do centrum Europy zimne, północne masy powietrza. Z kolei dużo cieplejsze powietrze płynące z zachodu i południa będzie docierać głównie do krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, ale również do Wielkiej Brytanii (patrz mapa).