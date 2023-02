Pogoda na 16 dni: mróz ścisnął i jeszcze potrzyma

Arktyczne powietrze, które napłynęło właśnie do dużej części Europy, już jest i nadal będzie przyczyną mroźnej pogody także u nas. Oprócz napływu zimnej masy powietrza, istotne dla przebiegu temperatury w najbliższym czasie jest umacnianie się wyżu nad centrum kontynentu, bo to oznacza pogodne noce, w czasie których możemy spodziewać się nawet kilkunastostopniowego mrozu. Tymczasem ciepłe atlantyckie powietrze blokowane przez wspomniany wyż będzie płynąć wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy, w kierunku Skandynawii (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach prawie wszędzie będzie mroźno, a lekko dodatnia temperatura wystąpi tylko przy zachodniej granicy. Nocami mróz będzie dużo większy niż w ciągu dnia i niewykluczone, że w połowie tygodnia na termometrach zobaczymy -15 lub -13 stopni. Ocieplenia możemy spodziewać się po kolejnym weekendzie. Wtedy na wschodzie kraju będzie do 2 stopni, a na zachodzie do 6-7 st. C. Kolejne dni przyniosą dalszy powolny wzrost temperatury do 8-9 stopni w zachodniej Polsce. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.