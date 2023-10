Pogoda na 16 dni: jak długo będziemy w strumieniu arktycznego zimna

Pogoda na 16 dni

Przed nami chłodny, a chwilami wręcz zimny tydzień, bo w jego drugiej połowie na termometrach zobaczymy zaledwie od 4 do 8 stopni Celsjusza, a nocami będzie lekki mróz. Później, czyli po 21 października możemy liczyć na cieplejsze powietrze i wzrost temperatury do 10 st. C na wschodzie i 14, 15 st. C w zachodniej Polsce. Podobna temperatura z niewielkimi, kilkustopniowymi wahaniami w górę lub w dół utrzyma się do końca miesiąca, kiedy to termometry wskażą od 9 do 14 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.