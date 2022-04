Pogoda na 16 dni: niebawem doczekamy się solidnego ocieplenia

Wielkanoc prawie wszędzie zaczęła się od porannych przymrozków, bo akurat na święta do Polski dotarło zimne powietrze z północy. Podobnie, to znaczy z nocnymi przymrozkami i nie za wysoką temperaturą w ciągu dnia, będzie także po świętach, bo nad Skandynawią i Bałtykiem znajduje się wyż, który spycha arktyczne powietrze do naszej części Europy. Główny strumień tego chłodu płynie z północnego wschodu kontynentu i przez centrum Europy dociera aż do Bałkanów (patrz mapa).