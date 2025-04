Pogoda na 16 dni: początek majówki zupełnie inny niż jej koniec

Pogoda na 16 dni. Pogoda na majówkę

Po weekendzie z dnia na dzień będzie robić się cieplej i w czwartek, a więc już na początku długiego weekendu, na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Nieco powyżej 20 st. C będzie w wielu regionach również w piątek, ale 3 i 4 maja przyjdzie ochłodzenie - wtedy na wschodzie kraju będzie tylko 11 st. C, a na zachodzie i południu nie więcej niż 16 st. C. Z podobną lub odrobinę wyższą temperaturą, do 18-19 st. C, będziemy mieć do czynienia przez kilka następnych dni, a większe ocieplenie powinno przyjść po 11 maja i wówczas temperatura wzrośnie do 23 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.