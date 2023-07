Pogoda na 16 dni: przed nami dwa uderzenia gorąca. Jedno będzie mocne

Pierwsze uderzenie ciepła będzie chwilowe, ale kolejne potrwa co najmniej kilka dni. Sprawdź, co jeszcze przewiduje Tomasz Wasilewski w swojej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zanim na termometrach zobaczymy 30 stopni Celsjusza, to nowy tydzień zaczniemy od niezbyt wysokiej temperatury jak na lato, zwłaszcza na północy Polski, gdzie będzie tylko około 20 st. C. Ta chłodniejsza masa powietrza dociera do nas od strony północnego Atlantyku, a jej napływem steruje niż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Skandynawią. To właśnie wokół tego niżu powietrze przemieszcza się z północnego zachodu do centrum Europy i dopiero za kilka dni, gdy niż będzie zanikać, zmieni się cyrkulacja powietrza na dużo cieplejszą z południa (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po umiarkowanej temperaturze na początku tygodnia, gdy będzie od 20 do 25 st. C, w środę wszyscy odczujemy wyraźne ocieplenie, bo wtedy dotrze do nas pierwsza, krótka fala gorącego powietrza i będzie nawet 30 st. C.

Następnie, jeszcze przed najbliższym weekendem, temperatura trochę spadnie i znowu miejscami może być około 20 st. C Później jednak, od 9 lipca, ponownie będzie do nas napływać powietrze z Afryki i to będzie druga i dłuższa fala gorącej pogody z temperaturą maksymalną utrzymującą się przez kilka dni na poziomie od 28 do 31 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl