Pogoda na 16 dni: będzie lodowaty początek wiosny

Dzięki kompleksowemu pomiarowi dużej grupy różnych rodzajów tłuszczów we krwi można przewidzieć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia na dziesiątki lat przed zachorowaniem - twierdzą naukowcy z Niemiec. Zdaniem autorów badania może to być podstawą do zalecania zmian diety i stylu życia danej osobie, na długo przed rozwinięciem się choroby. Eksperyment trwał od 1991 do 2015 roku i wzięły w nim udział ponad cztery tysiące osób.