Pogoda na 16 dni: nietypowy koniec października

Po niezwykle wysokiej - jak na trzecią dekadę października - temperaturze w sobotę (24 stopnie były w Przemyślu ), na mapach prognostycznych powtórki takiego ciepła już nie widać, ale mimo to, koniec tego miesiąca i początek następnego zapowiadają się cieplej niż zazwyczaj. Odczujemy to w najbliższych dniach, gdy do Polski będzie płynąć ciepłe powietrze z południa, kierowane do nas przez niż znajdujący się na zachodzie kontynentu. W tym samym czasie chłodniejsze powietrze z północy będzie przesuwać się wzdłuż naszej wschodniej granicy oraz napłynie również nad półwysep Iberyjski i zachodnią Francję, a będzie to związane z obecnością tam niżu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach najwyższa temperatura jakiej możemy się spodziewać to 16-17 stopni Celsjusza na południu kraju i około 10 st. C w północno-wschodniej Polsce. Jeszcze trochę cieplej, bo nawet do 18 st. C (a lokalnie możliwe jest 19-20 st. C), będzie tuż przed końcem października w południowych województwach. Z kolei w pierwszych dniach listopada napłynie do nas chłodniejsze powietrze, ale to będzie oznaczać tylko kilkustopniowy spadek temperatury i w związku z tym nadal łagodną, jesienną aurę ze wskazaniami termometrów na poziomie do 12-13, a czasami nawet 15 st. C w południowej części kraju. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.