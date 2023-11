Pogoda na 16 dni: nadchodzi kolejne ochłodzenie, termometry pokażą nawet -10 stopni

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia czeka nas ocieplenie nawet do 9 stopni Celsjusza w zachodniej Polsce, ale już w środę, gdy napłynie arktyczne zimno, w dzień w wielu miejscach będzie lekki mróz, a nocą na wschodzie kraju temperatura obniży się nawet do -10 st. C. Potem, przed końcem tygodnia, przyjdzie chwilowe ocieplenie i będzie do 7-8 st. C, ale w weekend nastąpi dłuższe ochłodzenie i wtedy na wschodzie kraju będzie lekki mróz, a na zachodzie kilka stopni powyżej 0 st. C. Podobna temperatura utrzyma się do 1 grudnia, a później możemy spodziewać się nieco cieplejszej pogody.