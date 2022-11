Pogoda na 16 dni: mróz będzie napierać ze wschodu

W ostatnich dniach listopada na wschodzie kraju będzie około 0 stopni Celsjusza, a na zachodzie do 5 st. C. Później, na początku grudnia, we wschodniej Polsce zrobi się mroźno, do -2 i -3 stopni w ciągu dnia, a tymczasem zachodnia część kraju będzie nadal z temperaturą dodatnią, do 3-4 stopni. Kolejne dni to dalsze ochłodzenie i po 10 grudnia nigdzie w Polsce nie będzie temperatury dodatniej - na wschodzie ma być mróz do -6 st. w ciągu dnia, a na zachodzie najwyżej 0 st.