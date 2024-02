Pogoda na 16 dni: jeszcze chwyci mróz i spadnie śnieg

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach, włącznie z weekendem, czeka nas zupełnie nietypowa pogoda jak na początek lutego, bo będzie dużo cieplej niż zwykle w tym czasie - temperatura na południu kraju może wzrosnąć nawet do 11-12 stopni, a przy silnym, południowym wietrze lokalnie na górskich stokach może być jeszcze cieplej. Taka aura utrzyma się prawie do połowy miesiąca, kiedy to zacznie się ochłodzenie. Wtedy do Polski ruszą z północy zimne masy powietrza i w wielu regionach naszego kraju chwyci kilkustopniowy mróz, a dodatnia temperatura utrzyma się głównie nad morzem.