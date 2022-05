Pogoda na 16 dni: nieprędko znów będzie gorąco

Oprócz chłodnych dni, możemy liczyć oczywiście również na zdecydowanie cieplejszą pogodę, ale przez najbliższe dwa tygodnie nie widać napływu gorących mas powietrza - na przykład z Afryki - do Polski. Wiąże się to z tym, że zarówno teraz, jak i przez następne dni, w naszej części Europy będziemy mieć do czynienia na ogół z zachodnią cyrkulacją powietrza - cieplejszą dla nas, gdy powietrze napłynie z południowego zachodu, a chłodniejszą, gdy dotrze do Polski z północnego zachodu (patrz mapa).