Pogoda na 16 dni: lekka zima tylko na początku lutego

Temperatura spadnie, bo po przejściu chłodnego frontu związanego z wietrznym niżem napłynie zimniejsze powietrze z północy. Położenie wspomnianego niżu - będzie nad Rosją - oraz wyżu, który usadowi się na zachodzie kontynentu, przez kilka dni będzie odpowiadać za północną cyrkulację powietrza w naszej części Europy. Z kolei od strony Atlantyku będą płynąć cieplejsze masy powietrza, które za jakiś czas dotrą do centrum kontynentu (patrz mapa).

W najbliższych dniach odczujemy ochłodzenie, ale lekki mróz będzie tylko na wschodzie kraju, a na zachodzie ma być do 3-4 stopni powyżej zera. Później, w czasie pierwszego weekendu lutego, ociepli się do 5-6 stopni, a następnie temperatura wzrośnie nawet do 8 stopni i nigdzie z wyjątkiem wysokich gór nie będzie mrozu. Również w kolejnych dniach pogoda będzie mało przypominać zimę, bo w całym kraju temperatura ma być dodatnia.