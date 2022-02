Pogoda na 16 dni: fala wiosennego ciepła zbliża się do Polski

Na początku tygodnia, jeszcze przed wspomnianym ociepleniem, termometry wskażą od 2 stopni na wschodzie kraju do 6-7 na zachodzie. Później, kiedy już dotrze do nas kolejna fala ciepłego powietrza, w połowie tygodnia możemy spodziewać się nawet 10-11 stopni. Następnie, w czasie najbliższego weekendu, temperatura trochę spadnie, ale nadal będzie dodatnia - od 1 stopnia we wschodniej Polsce do 4-5 w zachodniej części kraju. Kolejne dni w prognozie też nie wyglądają zimowo, bo będzie przeważnie do 7-8 stopni powyżej zera. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.