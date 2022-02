Pogoda na 16 dni: bardzo możliwe, że zimy już nie zobaczymy

Do końca lutego nie widać ani jednego dnia z mroźną pogodą. Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego.

Kolejne niże przechodzące nad Europą z zachodu na wschód niezmiennie sprowadzają, także do nas, ciepłe, atlantyckie powietrze. Jednocześnie na wschodzie kontynentu nadal nie powstał na tyle silny wyż, który powstrzymałby napływ łagodnego powietrza znad oceanu daleko w głąb Europy. Podobna sytuacja utrzyma się również w ostatnim tygodniu lutego, a to nie daje nadziei na zimową końcówkę miesiąca, mimo nieco chłodniejszego powietrza, które dotrze do nas po weekendzie (patrz mapa).