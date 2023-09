Pogoda na 16 dni: mocne uderzenie wrześniowego lata

Za kilka dni na termometrach zobaczymy aż 30 stopni Celsjusza. Co czeka nas w pogodzie w dalszej części września? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Nad Europą rozrasta się potężny wyż, a jego centrum przez wiele następnych dni będzie znajdować się nad centrum kontynentu, a więc albo nad Polską, albo w pobliżu naszego kraju. Dla nas oznacza to słoneczną pogodę, ale przede wszystkim również duże ocieplenie, bo wyż będzie ściągać do Polski coraz cieplejsze powietrze z południa. Taka sytuacja, czyli utrzymywanie się układu wysokiego ciśnienia i tym samym ciepłej i słonecznej aury może potrwać co najmniej przez tydzień (patrz mapa).