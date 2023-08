Pogoda na 16 dni: czy lato powróci?

Niż z ulewami i burzami , który w weekend zepsuł nam pogodę odsuwa się nad Bałtyk, ale jednocześnie wpuszcza do nas zimne powietrze z północy. Uderzenie pogody nietypowo chłodnej jak na początek sierpnia odczuje także wiele innych krajów naszej części kontynentu. Ciepłe i gorące powietrze zostanie zepchnięte na wschód kontynentu i przedostanie się również do Skandynawii - w Finlandii prognozowana jest fala upałów z temperaturą ponad 30 stopni Celsjusza. W tym samym czasie w Polsce będzie zaledwie kilkanaście stopni (patrz mapa).

Po weekendzie w całej Polsce czeka nas prawie jesienna temperatura - na północy czasami będzie zaledwie 14-15 st. C, a na południu kraju nie więcej niż 20 st. C. Na wyraźne ocieplenie możemy liczyć pod koniec tygodnia i w czasie długiego weekendu, bo wtedy temperatura wzrośnie do 26-27 st. C. Jeszcze cieplej - nawet 29-30 st. C - będzie po 16 sierpnia i z obecnych prognoz wynika, że wtedy gorąca pogoda utrzyma się w Polsce co najmniej przez tydzień.