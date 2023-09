Pogoda na 16 dni: czy to ostatnia fala takiego gorąca?

Aż 30 stopni będzie w Polsce na początku tygodnia. A co będzie potem? Sprawdź, co przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski w swojej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni.

Wielki, europejski wyż, który od wielu dni jest gwarantem słonecznej pogody między innymi w Polsce, powoli przesuwa się nad wschodnią część Europy, a takie jego położenie sprawia, że gorące powietrze z południa wdziera się do centrum kontynentu, a nawet do południowej Skandynawii. Z kolei z północnego zachodu do Europy zbliża się fala chłodniejszego powietrza poprzedzona frontem, który związany jest z niżem. Centrum tego niżu na początku tygodnia będzie znajdować się nad Wyspami Owczymi, a chłód, który ten niż sprowadzi, dotrze m.in. do Wielkiej Brytanii i północnej Francji (patrz mapa).