Pogoda na 16 dni: absolutnie niezwykła końcówka września

Po krótkiej weekendowej przerwie nad Europą ponownie powstaje taki układ ciśnienia, który gwarantuje bardzo ciepłą pogodę - na wschodzie kontynentu wyż, a nad Atlantykiem niż. Między tymi ośrodkami znowu popłynie do nas z południa fala gorącego powietrza, która wedrze się do centrum Europy, a nawet przekroczy Bałtyk i dotrze do południowej Skandynawii (patrz mapa).

Przed nami kolejna fala wrześniowego gorąca - od wtorku do czwartku na termometrach zobaczymy blisko 30 stopni Celsjusza. Później, na przełomie września i października, temperatura trochę się obniży, ale nadal będzie ciepło jak na początek jesieni, bo do 22 st. C. Kolejne dni, do 10 października, będą chłodniejsze i maksymalna temperatura jakiej możemy się wtedy spodziewać to 20 st. C, ale przeważnie będzie kilkanaście stopni.