Pogoda na 11 listopada i długi weekend. Zacznie do nas napływać ciepłe powietrze z południa

Pogoda na 11 listopada i długi weekend. Według informacji przekazanych przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, pogodą w Europie w tych dniach będzie rządzić wyż. Czy to oznacza słońce i wysokie wartości na termometrach? Sprawdź szczegóły najnowszych przewidywań.

Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa kontynentu. Będzie znacznie wilgotniejsze niż wskazywały dotychczasowe przewidywania, dlatego poranki zapowiadają się mglisto. W ciągu dnia będzie się wypogadzać, dobrej aury można spodziewać się zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

Pochmurno, ale i dość ciepło

Pogoda w piątek 11 listopada, a więc w Święto Niepodległości, zapowiada się umiarkowanie ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 12-13 st. C na zachodzie. Spodziewane jest duże zachmurzenie, ale na południowym zachodzie Polski możliwe są rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie kraju może słabo popadać.

W sobotę 12 listopada na wschodzie i w centrum kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski możliwe są liczne rozpogodzenia. Przez cały dzień nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum do 12-13 st. C na zachodzie.