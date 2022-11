Prognoza na 11 listopada i długi weekend. Jakiej pogody się spodziewać?

11 listopada to dla części Polaków początek długiego weekendu. Jeśli planujecie spędzić go poza domem, koniecznie sprawdźcie wstępną prognozę pogody opracowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jeśli aktualne modele synoptyczne się sprawdzą, to początek długiego weekendu może być naprawdę bardzo ciepły i pogodny na południu Polski - poinformował w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - Stać się tak może za sprawą rozległego wyżu znad południowej i środkowej Europy, który ma potencjał, by sprowadzić do Polski ciepłe powietrze z południa naszego kontynentu - dodał.

W kolejnych dniach przez kraj przejdzie front, który przyniesie nam zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Prognozowane jest także większe zachmurzenie, a miejscami również słabe opady deszczu. Jednak i na rozpogodzenia jest szansa. Zdecydowanie dobrze wygląda pogoda w górach na 11-12 listopada.

Prognozowana temperatura w dniach 11-13.11 Ventusky.com

Pogoda na 11 listopada

W piątek 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, powinno być ciepło. Prognozujemy temperaturę maksymalną od 10-12 stopni Celsjusza na północy Polski do 13-16 st. C na południu. Na północy i w centrum kraju ten dzień zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Południowym regionom powinna dopisać pogodna aura.

Prognoza pogody na 11 listopada wetter3.de

Pogoda na długi weekend

Sobota 12 listopada także zapowiada się ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na północy do 13-15 st. C na południu kraju. Przewidujemy większe zachmurzenie na północy i w centrum, tam też możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na południu kraju dzień powinien upłynąć pod znakiem przyjemnej pogody.

Prognoza pogody na 12 listopada wetter3.de

W niedzielę 13 listopada spodziewamy się ochłodzenia, i to odczuwalnego. Na termometrach możemy zobaczyć maksymalnie 6-10 st. C na północy i 8-12 st. C na południu. Poza tym prognozujemy zmienne zachmurzenie w całym kraju, a na wschodzie także opady słabego deszczu.

Prognoza pogody na 13 listopada wetter3.de

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl