Pojawią się burze, dużo deszczu, ale zawita też złota polska jesień. Prognoza pogody na 5 dni

W ciągu najbliższych dni czekają nas obfite opady deszczu, wrócą burze, ale będą też regiony, w których można spodziewać się dużej ilości słońca. Temperatura będzie zróżnicowana.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę na zachodzie kraju zrobi się dość pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu, podczas których miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Temperatura znów przekroczy 20 stopni

W poniedziałek deszcz słabo i przelotnie popada na północy Polski. Poza tym będzie pogodnie, a w niektórych miejscach na południu kraju zrobi się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni wiatr.

Wtorek przyniesie przelotne opady deszczu na Pomorzu. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Deszcz i burze w środku tygodnia

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. W rejonie Podkarpacia i Małopolski wystąpią burze z taką samą sumą opadów i porywami wiatru osiągającymi 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

W czwartek deszcz będzie padać w północnej i wschodniej części kraju, a w pozostałych regionach wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl