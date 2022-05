Pogoda na 5 dni. Układy niżowe znad Bałkanów sprowadzą do nas deszcz i burze

W nadchodzących dniach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Nie zabraknie jednak miejsc, gdzie dopisze pogodna aura. Temperatura lokalnie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostała się pod wpływ wyżu z centrum nad Bałtykiem. Tylko południowo-wschodnie i południowe regiony kraju pozostaną w zasięgu niżu znad północnej Rosji, w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego niosącego przelotny deszcz oraz burze, szczególnie w górach. Kraj znajduje się w umiarkowanie cieplej masie powietrza polarnego, jednak nad północno-wschodnie i wschodnie regiony Polski napłynie zimniejsze powietrze polarne z północy.

Od czwartku do soboty wbijać się mają nad kraj układy niżowe znad Bałkanów, z aktywnymi frontami atmosferycznymi niosącymi więcej deszczu i burz, poprawiając nieco sytuację hydrologiczną. Od południa wlewać się ma ciepłe powietrze, dzięki któremu temperatura przekroczyć może miejscami na południu i zachodzie 20 stopni Celsjusza. Od niedzieli Polskę objąć ma kolejny rozległy i suchy wyż znad Morza Północnego, wędrujący w przyszłym tygodniu na wschód, zatrzymując deszczonośne fronty daleko od naszego kraju.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę

Środa przyniesie na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie Polski umiarkowane zachmurzenie, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku i w Sudetach możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Nizinie Śląskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek tylko na północnym wschodzie kraju dopisze pogodna aura i tam też nie popada. Poza tym prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 10 l/mkw. Na południu zagrzmi. Podczas burz spadnie do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr, tylko na zachodzie północny, będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny.

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz do 10 l/mkw., na Podkarpaciu spadnie do 30 l/mkw., możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Na sobotę synoptycy prognozują pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. na północy i południu kraj. W Karpatach pojawią się burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Północny i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy powieje silnie.

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie kraju okresami duże i tam przelotnie popada deszcz do 5-10 l/mkw. W Karpatach możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzy - silny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl