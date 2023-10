Płynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze, ale nadciąga też silny wiatr

Nadchodzi ocieplenie. W czwartek, piątek oraz w sobotę w części kraju termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni Celsjusza. Najbliższe dni to jednak także powrót pochmurnej i wietrznej aury. Miejscami może popadać.

W najbliższych dniach Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia Ralf z centrum nad Morzem Norweskim. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu nocy przez obszar kraju przemieści się z zachodu na wschód strefa ciepłego frontu atmosferycznego, która pomimo tego, że zaznaczy się głównie większym zachmurzeniem, miejscami słabymi, symbolicznymi opadami deszczu, to sprowadzi do Polski bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda na środę, czwartek i piątek

W środę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pierwszej części dna lokalnie na wschodzie i północnym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 20 st. C w Łodzi i Warszawie, do 23 st. C we Wrocławiu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na wybrzeżu i w górach w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie nam duże i całkowite zachmurzenie, a także przemieszczające się od północy w głąb kraju opady deszczu do 5-10 l/mkw. Pogodnie przez większą część dnia będzie jedynie na południowym wschodzie kraju, gdzie strefa opadów dotrze dopiero wieczorem. Termometry pokażą maksymalnie od 14/15 st. C na północy Polski do 20/21 st. C na południowym wschodzie. Powieje z południowego zachodu, za frontem wiatr będzie skręcał na północny zachód. Będzie na ogół umiarkowany, ale w porywach dość silny. Nad morzem może dochodzić do 70-80 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Początkowo na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz, a w godzinach popołudniowych popadać może na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i w porywach dość silny wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju będzie pogodnie i słonecznie. Od północy przemieszczać się będzie w głąb kraju strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach dość silny.

Niedziela zapowiada się bardzo pochmurno, ale jest szansa na rozpogodzenia. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, porywiście.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl