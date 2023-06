Nadchodzi astronomiczne lato. Kiedy najdłuższy dzień w roku?

1 czerwca rozpoczęło się lato meteorologiczne, jednak z astronomicznego i kalendarzowego punktu widzenia na świecie nadal panuje wiosna. W tym tygodniu pożegnamy tę porę roku - sprawdź, kiedy to się stanie.

Astronomiczne lato 2023 - kiedy początek?

W tym roku astronomiczne lato rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 16.57 czasu środkowoeuropejskiego letniego . Wtedy Słońce znajdzie się w punkcie Raka - będzie górować w zenicie nad zwrotnikiem Raka, czyli nad najdalej położonym na północ od równika zwrotnikiem, dla którego jest to możliwe.

Okres przesilenia letniego to najdłuższe dni na półkuli północnej, a najkrótsze noce. W centrum Polski pierwszy dzień astronomicznego lata potrwa 16 godzin i 17 minut. W tym okresie nie mamy też astronomicznych nocy, których nie należy mylić z białymi nocami z rejonów bliższych biegunowi. Astronomiczna noc zachodzi wtedy, gdy Słońce chowa się co najmniej 18 stopni poniżej horyzontu. Okres bez astronomicznych nocy w północnym skraju Polski trwa przez dwa miesiące od 21 maja, a w południowych krańcach naszego kraju przez miesiąc od 10 czerwca.

Kalendarzowe lato 2023 - kiedy początek?

Początek lata może być jednak definiowany na kilka sposobów. 22 czerwca zwyczajowo rozpoczyna się lato kalendarzowe, które jak co roku potrwa do 23 września. To ustalony przez meteorologów okres w roku wprowadzony w celu łatwiejszego porównywania obserwacji prowadzonych w różnych miejscach.