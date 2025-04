"To nie była zwykła burza". Ogromne straty w gminie na Podkarpaciu

- Mieszkańcy Pawłosiowa mówią, że to nie była zwykła burza, to była prawdziwa nawałnica. W ciągu kilkunastu minut niewielki potok, który na co dzień można przekroczyć zwykłym krokiem, wylał i zalał ponad 150 domów - mówił w sobotę Marcin Kwaśny, reporter TVN24. - Straty są ogromne, mieszkańcy mówią, również ci najstarsi, że tak wielkich opadów deszczu sobie nie przypominają - relacjonował.