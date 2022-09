W nocy część kraju spowiją gęste mgły. Możliwy powrót silnego deszczu i burz. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

czytaj dalej

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim wpłynęło na przedostanie się do atmosfery ogromnej ilości metanu - przekazali w piątek badacze z europejskiego Integrated Carbon Observation System (ICOS). To, ile gazu przedostało się do atmosfery i jak krążył po północnych regionach naszego kontynentu, pokazuje animacja.