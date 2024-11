Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Tu może spaść nawet 20 centymetrów

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są tam opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm. Ostrzeżenia w powiatach: sławieńskim (woj. zachodniopomorskie) oraz słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim (woj. pomorskie) będą ważne do godziny 6 w piątek. W pozostałych miejscach alarmy będą w mocy do 12 w czwartek.