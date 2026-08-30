Powrót upału. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - upał

Alarmy wydano przed upałem wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim;

podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, Przemyśl, przemyskim, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim i niżańskim.

Temperatura w tych regionach osiągnie około 30 stopni Celsjusza. Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 14 w poniedziałek i wygasną o godzinie 17 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.