Burzowy i upalny poniedziałek. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Mariusz/AdobeStock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami na krańcach południowych;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot;

podlaskim , poza powiatami na krańcach północnych;

mazowieckim , poza powiatami na północnym zachodzie;

łódzkim , poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim, poza powiatami na południowym wschodzie.

IMGW prognozuje tutaj burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy zaczną obowiązywać w godzinach 13-15 w poniedziałek i będą obowiązywać najpóźniej do północy we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - upał

Synoptycy IMGW wydali alarmy przed upałem w województwach:

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość i biłgorajskim;

podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, Przemyśl, przemyskim, przeworskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim i niżańskim.

Temperatura w tych regionach osiągnie około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy w godzinach 14-17 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.