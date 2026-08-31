Burzowy i upalny poniedziałek. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami na krańcach południowych;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot;
- podlaskim, poza powiatami na krańcach północnych;
- mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- łódzkim, poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim, poza powiatami na południowym wschodzie.
IMGW prognozuje tutaj burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy zaczną obowiązywać w godzinach 13-15 w poniedziałek i będą obowiązywać najpóźniej do północy we wtorek.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - upał
Synoptycy IMGW wydali alarmy przed upałem w województwach:
- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość i biłgorajskim;
- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, Przemyśl, przemyskim, przeworskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim i niżańskim.
Temperatura w tych regionach osiągnie około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy w godzinach 14-17 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.