OFF Festival 2023. Prognoza pogody na wszystkie festiwalowe dni

OFF Festival 2023 - jaka będzie pogoda?

OFF Festival 2023 rozpoczyna się w piątek 4 sierpnia. Będzie to 16. edycja tego festiwalu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Artur Rojek, założyciel zespołu Myslovitz. W tym roku w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach wystąpi ponad 60 artystów - pochodzących z różnych państw i reprezentujących różne gatunki.

OFF Festival 2023 - pogoda - piątek, 4 sierpnia

OFF Festival 2023 - pogoda - sobota, 5 sierpnia

Sobota, kiedy wystąpią m.in. Slowdive, Nation of Language oraz Joy Orbison, w Katowicach przyniesie pochmurną aurę. Późnym popołudniem popada deszcz, wieczorem będzie on silniejszy. Może pojawić się też burza. Termometry pokażą 23 st. C o godz. 17, a w nocy z soboty na niedzielę 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.