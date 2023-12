Odwilż. Alerty IMGW przed roztopami mają nawet drugi stopień

Alerty IMGW drugiego stopnia – roztopy

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W poniedziałek termometry pokażą od 4 do 7 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-20 litrów na metr kwadratowy.

Alerty IMGW pierwszego stopnia – roztopy

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 do 3 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Alerty obowiązują do godziny 13.