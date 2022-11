Jest zimno, a będzie jeszcze zimniej. "Dostajemy powietrze znad Arktyki"

Jak opowiedział w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, do Polski napłynęło zimne powietrze, a gdzieniegdzie pada - i będzie padać - śnieg. Na termometrach będziemy widzieć coraz niższą temperaturę, w weekendowe noce spadającą nawet do - 10 stopni Celsjusza.

Z Arktyki do Polski

- U nas mróz jest na razie niewielki, -2, -3 stopnie, ale jak zerkniemy tutaj, nad Skandynawię, to zobaczymy -20 stopni, a w Rosji poniżej -20 stopni - tłumaczył Wasilewski, dodając, że chłodne powietrze zatrzymało się właściwie wzdłuż zachodniej i południowej granicy Polski. - Tu jest i będzie najchłodniej.

- Jak zerkniemy, skąd płynie powietrze przez siedem dni (...), to zobaczymy, że to jest Arktyka, Grenlandia, przez Skandynawię i Rosję. Ono zakręca tutaj na zachód i do Polski - opowiadał. - Dostajemy powietrze z tego bardzo zimnego kierunku od strony Arktyki, stąd ten padający śnieg i stąd coraz niższa temperatura.