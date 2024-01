Oblodzone samoloty i pociągi opóźnione o nawet 400 minut. Problemy podróżnych na północy Polski

Nawet 400 minut opóźnienia

- Komunikaty głosowe mówią o opóźnieniach wynoszących 120 minut, 140 minut, a rekordowe to 400 - powiedział reporter TVN24 Adam Krajewski. - To może oznaczać, że niektóre pociągi po prostu nie wyjechały albo zostały odwołane. Dotyczy to głównie pociągów regionalnych - dodał.

Opóźnione pociągi na Podlasiu

Problemy na Warmii i Mazurach

Na kolejnej linii, z Elbląga do Olsztyna, gdzie linia trakcyjna była oblodzona albo z szadzią, opóźnienia pociągu wyniosły 6 i 4 minuty. Marznący deszcz na stacji w Ostródzie powodował problemy z przełożeniem rozjazdów. Z tego powodu opóźnienia na tej stacji wynosiły od 25 minut do 8 minut. Pozostałe pociągi Poregio w regionie mają opóźnienia poniżej 8 minut. Jak powiedziała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego zakładu Polregio Anna Nowak, kolejarze próbowali zapewnić komunikację zastępczą dla porannych pasażerów z Działdowa, ale żaden z przewoźników nie odpowiedział. Potem już uruchomiono połączenia kolejowe, więc nie było potrzeby komunikacji autobusowej - dodała. - W taką pogodę często się zdarza, że przewoźnicy niechętnie wyruszają w trasę, bo jeśli na kolei źle się dzieje z powodu pogody, to na drogach jest równie niebezpiecznie- wyjaśniła. Dodała, że obecnie sytuacja się normalizuje. Polregio na Warmii i Mazurach uruchamia każdego dnia średnio 105 pociągów, którymi podróżuje od 8 tys. do 8,5 tys. pasażerów. Wśród nich są osoby dojeżdżające do pracy i do szkół.