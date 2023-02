Niż znad Morza Norweskiego będzie rządzić w pogodzie

Mgły i niska temperatura

Ostatnia noc przyniosła bardzo niską temperaturę. Mróz utrzymywał się w wielu regionach jeszcze w czwartek rano o godz. 6. Najzimniej było w Suwałkach - termometry pokazały tam -5 stopni Celsjusza. W Łodzi, Kielcach, Olsztynie temperatura sięgnęła -3 st. C, a w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Poznaniu był -1 st. C. Mieszkańcy Gorzowa, Zielonej Góry i Opola na termometrach zobaczyli 0 st. C. Najcieplej było w Zgorzelcu i Słubicach - tam temperatura wyniosła 2 st. C.