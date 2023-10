Niż Oli przynosi nam chłodne, polarne powietrze

Pogodę w większości naszego kraju kształtuje niż Oli. Do Polski dociera chłodne powietrze pochodzenia polarnego, czego konsekwencją stał się dość rześki poranek. Jednak jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niewykluczone, że już niebawem czeka nas "kolejna fala ciepła".

- W piątek jednak wkroczy od zachodu ciepły front zaznaczając się głównie większym zachmurzeniem, a pchać go ma ciepła masa powietrza znad południowo zachodniej Europy. I wszystko wskazuje na to, że później czeka nas kolejna fala ciepła - poinformowała Unton-Pyziołek.

Dość silny wiatr

Czwartek powitał północne i południowo-wschodnie regiony pochmurnym niebem. W pozostałych regionach pojawiły się rozpogodzenia. Na Pomorzu Zachodnim, a dokładnie w rejonie Kołobrzegu , słabo padał deszcz. Oprócz tego wystąpiły umiarkowane i dość silne porywy wiatru. O godz. 6 na Wybrzeżu wiało z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, a w Karkonoszach do 95 km/h.

O poranku najchłodniej było w Jeleniej Górze i Zakopanem, gdzie termometry wskazały 4 stopnie Celsjusza. Mieszkańcy Łodzi, Lublina, Opola, Białegostoku i Suwałk na termometrach zobaczyli 9 st. C, a Warszawy, Wrocławia, Torunia, Zielonej Góry, Olsztyna i Poznania 10 st. C. Najcieplej było zaś w Helu, gdzie temperatura wyniosła 14 st. C.