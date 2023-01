Niż Magdalena rozgrzewa Polskę na początku stycznia

Nawet 12 stopni

O godzinie 6 w całym kraju termometry pokazywały wartości przekraczające 0 stopni Celsjusza - nawet wysoko w górach (Śnieżka 4 st. C, Kasprowy Wierch 6 st. C). Najchłodniej było w Krakowie i Kielcach, gdzie temperatura wyniosła 1 st. C. Mieszkańcy Łodzi i Suwałk na termometrach mogli zobaczyć 7 st. C, a Warszawy - 8 st. C. Najcieplej było w Słubicach, Zielonej Górze, Legnicy i Zgorzelcu, gdzie temperatura sięgnęła 12 st. C.