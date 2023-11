Niezwykle ciepła jesień w Polsce. "To jest zmiana klimatu, powolna, ale nieubłagana"

Gdy liście opadają z drzew, a temperatura rośnie, to znak, że z pogodą dzieje się coś dziwnego. Na naszych oczach postępują zmiany klimatu. - Jest słonecznie i ciepło, jak na tę porę roku - powiedziała spacerująca po Zakopanem mama z dzieckiem.

We wtorek 31.10 na południu Polski termometry w ciągu dnia pokazały 20 stopni Celsjusza. Z mapy opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godzinie 16 wynikało, że na Podkarpaciu było prawie 18 st. C.

Nawet w górach było bardzo ciepło. - O tej porze roku bardzo często były mrozy, a teraz ich nie ma. Prognozy wskazują, że cały listopad, w ciągu dnia przynajmniej, będzie na plusie w całym Zakopanem - powiedział Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Troszkę to jest podejrzane, że co roku jest ten śnieg, a w tym roku takie ocieplenie - powiedział mężczyzna z Zakopanego. - To jest zmiana klimatu, powolna, ale nieubłagana - dodał inny.