Niebezpiecznie w 13 województwach. Są alarmy

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie się obniżać do około 100 m. Lokalnie mgły mogą być marznące, na drogach zrobi się ślisko.

W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w środę do godziny 9 w czwartek, a na Pomorzu od północy do godziny 9 w czwartek. W pozostałych regionach alarmy będą obowiązywać od godziny 20 w środę do godziny 9 następnego dnia.