Najpierw "śnieżny niż", potem "kolejna fala mroźnego powietrza"

Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, piątek w niektórych regionach kraju przyniesie intensywne opady śniegu. W weekend do Polski zaczną napływać kolejne masy zimnego powietrza pochodzenia arktycznego. W niedzielę rano mieszkańcy południowych regionów mogą zobaczyć na termometrach mniej niż -20 stopni.

Według informacji przekazanych przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego, w czwartek rano w niektórych regionach było bardzo zimno. Temperatura minimalna w Szczecinku wyniosła -16 stopni Celsjusza, a w Gdańsku i Resku -15 st. C. Najniższą wartość, jaką odnotowano przy gruncie, było -20 st. C, które pojawiło się w Olsztynie i Suwałkach.

Jak opowiadał w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, mróz nie ustąpi zbyt szybko. Jednak zanim dojdzie do jego apogeum, czeka nas kolejna porcja intensywnych opadów śniegu.

Znów sypnie śniegiem

Wasilewski powiedział, że na południowym zachodzie Europy czai się niż. Już w godzinach nocnych nad południową granicę naszego kraju dotrze związana z nim masa chmur. W kolejnych godzinach zachmurzenie będzie przemieszczać się w głąb Polski i to właśnie z jego powodu na piątek prognozowane są śnieżyce.

- Niż jest nad Francją. Jutro jego centrum znajdzie się nad północnymi Włochami i Chorwacją. Skoro niż - to opady. I będzie tak, że fronty, które będą psuć pogodę nam, będą co prawda na południe od naszego kraju. Tu będzie front ciepły, dlatego do Bieszczadów i południowo-wschodniej Polski dociera trochę cieplejsze powietrze. Ten front ciepły będzie przyczyną intensywnych opadów śniegu - opowiadał.