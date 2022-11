Najbliższe dni pod znakiem zmiennej aury. Chwilami mocniej popada i powieje

W weekend możemy spodziewać się zachmurzenia, a miejscami także opadów deszczu. Początek przyszłego tygodnia przyniesie nam zmienną aurę. Chwilami może silniej wiać.

W piątek i w sobotę Polska będzie pod wpływem rozległej zatoki łączącej niże znad Skandynawii i Morza Śródziemnego, w zasięgu oddziaływania chłodnego, deszczowego frontu atmosferycznego, rozciągniętego nad obszarem naszego kraju. Za frontem z zachodu napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego.

W niedzielę natomiast obszar Polski znajdzie się w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, jednak słaby wiatr i duża wilgotność powietrza wskazują na przewagę pochmurnej, nad ranem mglistej aury. Wyjątek stanowić będzie zachód kraju, gdzie prognozowane są liczne rozpogodzenia.

W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna: poniedziałek upłynie nam z dużym zachmurzeniem, natomiast wtorek zapowiada się zdecydowanie bardziej pogodnie i ciepło. Na Dolnym Śląsku ponownie termometry wskażą około 14-15 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura w dniach 5-9.11 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę rano w niemal całym kraju będzie pochmurno, prognozowane są też opady deszczu. W zachodnich regionach w ciągu dnia powinno się wypogodzić i przestać padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany - na zachodzie powieje z północnego zachodu, a na wschodzie - z południowego wschodu. Tylko w strefie frontu atmosferycznego będzie zmienny.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Nad ranem będą utrzymywać się mgły, liczne rozpogodzenia są prognozowane na zachodzie kraju. Na wschodzie możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Opady, które są prognozowane na weekend, miejscami mogą mieć intensywny charakter. Ostrzegają przed nimi synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdź, gdzie wydano alarmy.

Prognozowane opady w dniach 5-9.11 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie z rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. W rejonie Pomorza popada słaby i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty.

Wtorek zapowiada się pogodnie i bez opadów. Większe zachmurzenie możliwe jest jedynie w północno-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa i południowego zachodu.

W środę powróci duże zachmurzenie, a na zachodzie i północy prognozowane są także opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie, do 12-13 st. C w pozostałych regionach. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 5-9.11 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl