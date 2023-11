Nadciągają śnieżyce. Miejscami dosypie aż pół metra śniegu

Na Kasprowym Wierchu leży prawie 80 centymetrów śniegu, a w Elblągu na północy kraju odnotowano 29-centymetrową pokrywę. W weekend mają pojawić się śnieżyce, więc miejscami śniegu dosypie - i to sporo.

W weekend nawiedzą nas śnieżyce

Z prognoz wynika, że do sobotniego wieczora w Karpatach dosypie do 40-50 centymetrów śniegu, ale już w centrum kraju spadnie do 5 cm.