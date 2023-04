Nadchodzi zmiana aury. "Temperatura we wschodniej Polsce będzie wyższa niż na zachodzie"

W prognozach na kolejne dni widać zmianę w pogodzie. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, zrobi się nieco cieplej, ale i mniej pogodnie. Czy taka aura utrzyma się w Wielkanoc?

Do wielu regionów Europy docierają obecnie bardzo zimne masy powietrza. Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w północnej Finlandii termometry wskazały -22 stopnie Celsjusza. - Nawet na południu Skandynawii temperatura miejscami spadła dzisiaj o poranku do -14 stopni. U nas -3/-4 stopnie to jest powszechna temperatura - opowiadał.

Zimny początek kwietnia w Europie tvnmeteo.pl

Blokada ciepła

Jak wyjaśnił prezenter, mróz to konsekwencja wyżu, który kilka dni temu rozrósł się nad Europą. - W obrębie tego wyżu zaczęło płynąć bardzo zimne, mroźne powietrze z Artyki. To jest przyczyna mrozu. Tak się ułożyły te masy powietrza, że skierował do nas to mroźne powietrze, które napłynęło aż do wybrzeży Morza Śródziemnego i do Adriatyku - mówił.

Co więcej, ułożenie wyżu skutecznie blokuje dostęp ciepłych mas.

- Wyż jednocześnie jest taką blokadą, która sprawia, że ciepłe powietrze, które jest gdzieś tam daleko nad Atlantykiem i na zachodzie Europy, nie może tej blokady przejść i ciepło zostaje daleko, daleko od nas, a my jesteśmy w tym mroźnym powietrzu i dlatego jest tak zimno jak na początek kwietnia - wyjaśnił.

Wyże blokują nam dopływ ciepła tvnmeteo.pl

Ciepło napłynie z nietypowej strony

Jednak jak zauważył prezenter, w prognozach widać nieznaczne ocieplenie. Jednocześnie aura stanie się miejscami mniej pogodna.

- Ten wyż, który jest nad Skandynawią, pozostaje sobie, ale u naszych wschodnich sąsiadów, a dokładnie nad Morzem Czarnym i dalej na północy, ale we wschodniej części kontynentu znajdują się niże. Od tych niżów będzie przemieszczać się nieco wilgotniejsze i cieplejsze powietrze - mówił. Front ten sprowadzi do nas we wtorek i w kolejnych dniach opady śniegu lub śniegu z deszczem. Jednocześnie od południowego wschodu zacznie płynąć cieplejsze powietrze. - Dlatego w kolejnych dniach zobaczymy, że temperatura we wschodniej Polsce będzie wyższa niż na zachodzie - stwierdził prezenter.

Jest szansa na ocieplenie tvnmeteo.pl

Pogoda na Wielkanoc - wstępne przewidywania

Czy takie warunki utrzymają się do Wielkanocy? Wasilewski powiedział, że przewidywania mówią o temperaturze oscylującej w okolicy 15 stopni Celsjusza.

- Jest trochę ciepła w prognozach na święta, ale niekoniecznie doskonała pogoda. To znaczy będzie wilgotniejsze i cieplejsze powietrze, a to oznacza, że w czasie świąt będzie pewnie bardziej pochmurno niż teraz, przy tym mroźnym i suchym powietrzu. No i czasami sobie popada deszcz, ale temperatura wzrośnie. To nie będzie już to przejmujące zimne powietrze, które teraz płynie z północy, tylko to będzie powietrze ze wschodu, z południowego wschodu, znad Morza Czarnego - wyjaśnił prezenter.

Całość rozmowy z Tomaszem Wasilewskim zobaczysz tutaj:

Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce i Europie tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski o pogodzie na Wielkanoc tvnmeteo.pl

