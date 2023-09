Nadchodzi ochłodzenie. Jak duże?

Kolejne dni przyniosą nam zmianę w pogodzie. Nad Polskę nadciąga ochłodzenie, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek rano miejscami pojawią się mgły, ale w ciągu dnia rozwieją się, a nad krajem zapanuje słoneczna aura. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Warmii do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce przyniesie przelotne opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym niebo będzie słoneczne. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na okres 28.09-02.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Sobota tylko na Pomorzu upłynie pod znakiem pogodnego nieba - w pozostałych regionach spodziewany jest przelotny deszcz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 19 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę nad Polską zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pochmurno, a na Pomorzu może ponadto padać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na okres 28.09-02.10 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl