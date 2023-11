Nad Polskę wkroczył front niosący opady śniegu

Zimne powietrze arktyczne jest wypierane od południowego zachodu przez nieco cieplejsze masy polarne. Jeszcze w pierwszych godzinach nocnych temperatura w Rzeszowie wynosiła -13 stopni Celsjusza, a o poranku około -3 st. C. W czwartek w wielu miejscach temperatura może oscylować w okolicy 0 st. C.

Pada śnieg

W czwartek rano jest pochmurno z przejaśnieniami. Na Kaszubach, Warmii, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie występują opady śniegu do 1-2 centymetrów. Oderwane od frontu izolowane grupy chmur ze słabymi opadami śniegu pojawiły się również na zachodzie Dolnego Śląska, Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Termometry pokazały o godzinie 6 w czwartek -14 st. C w Białymstoku. Na Kasprowym Wierchu temperatura wyniosła -12 st. C, a na Śnieżce -10 st. C.