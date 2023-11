Minus 11 stopni przy gruncie. Tak zimno o tej porze roku nie było od wielu lat

Ostatnia noc i godziny poranne w środę w całej Polsce były mroźne, a temperatura przy gruncie spadła nawet do -11 stopni Celsjusza. Jak się okazuje, ostatnio tak zimno o poranku 22 listopada było prawie dwie dekady temu temu - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do stosunkowo ciepłej i raczej deszczowej niż śnieżnej aury w listopadzie. W tym roku od kilku dni zima zagląda do kolejnych regionów Polski coraz śmielej. Noc z wtorku na środę i poranek w środę na tle poprzednich 30 lat były wyjątkowo mroźne.

Temperatura minimalna, a więc mierzona na wysokości dwóch metrów, w godzinach 19-7 wszędzie, z wyjątkiem Helu (równe 0 stopni Celsjusza), spadła do ujemnych wartości. Najzimniej było na północnym wschodzie kraju, a w Ostrołęce zanotowano -8,5 st. C. Przy gruncie najniższa temperatura, wynoszącą -11 st. C, zarejestrowana została natomiast w Białymstoku.