Polska nadal znajduje się pod wpływem arktycznego powietrza z dalekiej północy, które przynosi silne mrozy. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, dzisiaj rano najchłodniej było w Dęblinie. Mieszkańcy tego miasta w województwie lubelskim zobaczyli na termometrach -15 stopni Celsjusza. W nocy dwucyfrowe mrozy zanotowano w Szczecinku (-14 st. C), Suwałkach (-13 st. C). Z kolei w Poznaniu , Katowicach i Tarnowie odnotowano -11 st. C.

W niedzielę popada śnieg

Niedziela w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na wschodzie do 1 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą do -6 st. C.