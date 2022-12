Nawet -21 stopni minionej nocy. Mroźne będą też kolejne

Poronin i Zamość najzimniejsze

Mróz. Prognoza pogody na ten tydzień

Mróz zostanie w Polsce na co najmniej kilka dni. W nocy ze środy na czwartek temperatura w niektórych miejscach na zachodzie i północy ma spadać do -10/-14 st. C. Kolejnej nocy i o poranku w piątek na północy termometry pokażą -10/-12 st. C. Na noc z piątku na sobotę synoptycy zapowiadają spadki temperatury na terenie całego kraju miejscami do -12/-15 st. C. W trakcie dwóch następnych nocy, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, oraz w godzinach porannych tych dni może występować mróz do -14/-18 st. C.