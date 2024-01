Przy gruncie -27 stopni. Gdzie było najzimniej?

Mróz ścisnął w wielu regionach kraju. Temperatura minimalna przy gruncie spadła w nocy z poniedziałku na wtorek do -27 stopni Celsjusza. Taką wartość odnotowano w Zamościu. Sprawdź, gdzie jeszcze było przeraźliwie zimno.

Arktyczne powietrze napływa do naszego kraju za sprawą wyżu Hannelore znad południowej Skandynawii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem .

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna przy gruncie, czyli na wysokości pięciu centymetrów, spadła do -27 stopni Celsjusza w Zamościu .

Do godziny 7 we wtorek najniższą wartość na termometrach odnotowano na stacji meteorologicznej w Ratułowie (województwo małopolskiego). Termometry zarejestrowały tam -24,8 st. C.