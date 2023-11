Mróz w Polsce. Ubiegłej nocy było -18 stopni. Tak zapowiada się nadchodząca

Pada śnieg

Termometry pokazały o godzinie 6 w czwartek -14 st. C w Białymstoku . Na Kasprowym Wierchu temperatura wyniosła -12 st. C, a na Śnieżce -10 st. C.

Mróz w Polsce

- Niż nad Alpami będzie się przemieszczał w naszym kierunku. Sprawi, że w nocy na południu i w centrum kraju wzrośnie zachmurzenie. Na północy prognozuje się dużo rozpogodzeń, a one sprzyjają zimnu. Temperatura na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu może więc wynosić o poranku do -10 stopni, a lokalnie do -12 stopni - powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. To oznacza, że przed częścią z nas kolejna lodowata noc.